Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ahşap ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. OSB itfaiye ekibi yangını söndürmede yeterli olmayınca Sivas Belediyesi İtfaiyesi’nden yardım istendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.