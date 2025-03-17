Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak’ta petrolden doğal gaza elektrikten Kalkınma Yolu Projesi’ne kadar birçok farklı başlıkta görüşmeler gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yoğun bir görüşme trafiğine sahne olan Irak temasları, Bağdat’ta başladı.

İlk olarak Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdülgani ile bir toplantı gerçekleştiren Bayraktar, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin yanı sıra liderlerimizin ortaya koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için petrol ve doğal gaz sektörlerinde üretim, iletim ve ticaret alanlarındaki yüksek potansiyeli hayata geçirmek üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" dedi.

IRAK’A ELEKTRİK İHRACATI

Bayraktar daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile görüşürken toplantıya ilişkin “Görüşmemizde enerji alanındaki iş birliğimizi derinleştirme ve bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlama noktasında yapılabilecekleri değerlendirdik. Irak’a mevcut elektrik ihracatımızın kısa süre içerisinde artırılması konusunu da ele aldık. Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık.” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bayraktar, bu görüşme sonrasında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Bayraktar, bölgesel gelişmeler ve bu gelişmelerin kısa ve orta vadede iki ülkeye ve enerji sektörüne yansımalarının değerlendirildiği görüşmeye yönelik “Kalkınma Yolu Projesi'nin bir enerji yolu olarak da değerlendirilmesinin ve bu çerçevede iş birliğimizin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Bayraktar’ın Bağdat’taki son durağı Irak Elektrik Bakanlığı oldu. Bakan Ziyad Ali Fazıl ile görüşen Bayraktar, sosyal medyadan “Başta iki ülke arasındaki enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması ve yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere iş birliği fırsatlarını ele aldık. Buna paralel olarak elektrik ticaretimizin artarak sürmesine ilişkin imkanları değerlendirdik." paylaşımını yaptı.

Daha sonra Bağdat’tan ayrılan Bayraktar, IKBY Başbakanı Mensur Barzani ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirirken toplantı sonrasında "Görüşmemizde petrol ve elektrik ticaretimizi geliştirmek için atılacak adımları ve bölgedeki hidrokarbon sahalarında kamu-özel şirketlerimizle iş birliğinin geliştirilmesi yönünde yapılabilecekleri ele aldık" ifadelerini kullandı.