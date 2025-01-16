Bahçeşehir Koleji Bursa Nilüfer Kampüsü’nde gerçekleşen ve büyük ilgi gören "Bursa Masalı" etkinliği, öğrencilerin ve öğretmenlerin unutulmaz performanslarıyla izleyicilere büyülü anlar yaşattı. Etkinlik, Bahçeşehir Koleji Bursa Nilüfer Kampüsü Kurucusu Emel Atabay Delen’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Geceye, Bahçeşehir Koleji Eğitim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Nilüfer Belediye Başkan yardımcısı Serpil Turan ,Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bay Atlantic University Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran, TRT Halk Müziği Sanatçısı Ümit Tokcan, Bursa Spor Divan Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu,Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Saygın Şenel, Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Serdar Şenel, Balkan TürkSiad Başkanı , Zeyniler Çalıkuşu kadınları derneği başkanı, ve daha birçok protokol katıldı.

400 öğrencinin sahne aldığı etkinlikte, gönüllü veli ve öğretmenler, okul aile birliği yönetimi üyeleri ve Bursa’nın önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri de sahnede yer aldı. Etkinlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatarak Bursa’da büyük yankı uyandırdı.

Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine imza atan Bahçeşehir Koleji, "Bursa Masalı" adlı tiyatro gösterisiyle geçmişten günümüze Bursa’nın tüm değerlerini izleyicilere sundu. Gösteri, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (BURSA LÖDER) yararına düzenlendi ve elde edilen gelir, vakfın lösemili çocuklara yönelik projelerine aktarılmak üzere bağışlandı. Gösterinin yönetmenliğini üstlenen ve aynı zamanda Bursa Löder Yönetim Kurulu Eş Başkanı olan Özgür İde Acarbabacan, 5 haftalık yoğun bir çalışma süreciyle 400 öğrenciyle birlikte dev bir tiyatro sahnesi oluşturdu.

Gösterinin senaryosu, kampüs öğretmenlerinin katkılarıyla ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlandı. Geleneksel ve modern unsurları harmanlayan bu özel yapım, izleyicilere hem duygusal hem de görsel bir şölen sundu. Açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Eğitim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, "Yerel olmadan evrensel olunamaz" sözünün hayata geçirildiği bu etkinlikten çok etkilendiğini belirtti ve projeyi tüm Türkiye genelindeki 150 kampüste uygulamayı hedeflediklerini vurguladı. Kurucu temsilcisi Emel Atabay Delen’i tebrik eden Yücel, öncü olan Bursa NİLÜFER kampüslerinin tüm Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.

Etkinlikte emeği geçen tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere teşekkür eder, bu anlamlı projede sahnede performans sergileyen Balkantürk-SİAD Başkanvekili İskender İskenderoğlu, Op. Dr. Fatma Akalp, Ayça Tayar,Sinem Altınel ve futbolcu Mesut Çaytemel’e özel teşekkürlerimizi sunarız. Bu etkinlik, eğitim, sanat ve sosyal sorumluluğun güçlü bir sinerji oluşturabileceğini bir kez daha gösterdi.