Bahçelievler'de 19 Mayıs ruhu '19 Mayıs Gençlik Koşusu' ile yaşatıldı. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107'inci yıl dönümü için düzenlenen koşuya profesyonel ve amatör olmak üzere binin üzerinde sporcu katılırken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'da etkinlik kapsamında büyük bir şölenle kutlandı. Bitiş çizgisinde sporcularla buluşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, 'Asıl hatırlatmak istediğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak emperyalizmle mücadelesi' dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 107'inci yılı Bahçelievler'de unutulmadı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na günler kala düzenlenen '19 Mayıs Gençlik Koşusu' ile milli mücadele ruhu tekrardan hatırlatılmak istenirken, profesyonel ve amatör binin üzerinde sporcu 1919 metrelik parkuru koştu. 7'den 70'e yüzlerce sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışta ise bitiş çizgisinde Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır atletleri karşıladı. Milli mücadele ve emperyalizmle mücadele ruhunun ana temaları olduğunu belirten Bahadır ise tüm vatandaşları Bahçelievler'de spor yapmaya davet etti.

Bitiş çizginde sporcuları bekleyen Bahadır, 'Çok mutluyum, gençlerle, komşularımla, hatta İstanbul'un çeşitli noktasından gelen sporcularla yarışımıza başladık. Yaklaşık bin kadar arkadaşımız yarışlara katıldı. Çocuklarımız, gençlerimiz, orta yaştaki vatandaşlarımız, herkes koştu bugün. Sembolik bir koşuydu aslında koşumuz. Asıl hatırlatmak istediğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta emperyalist güçlere İstanbul'dan Samsun'a, ülkemizi kurtarmak için çıkmasıydı. Bizde o günü hatırlamak için 1919 metre koştuk. Güzel bir koşu oldu, bundan sonra da devam edecek. Sağlıklı yaşam için tüm vatandaşlarımızı spora, özellikle de Bahçelievler'de spor yapmaya davet ediyorum' dedi.

'Özgür bir ülkede, özgür bir kadın olarak, özgürce koşabilmenin gururunu yaşadık'

1919 metrelik parkurda tarihi hatırladığını belirten Umut Öztürk, 'Uzun zamandır koşmuyordum. Benim içinde farklılık oldu. Gayet güzel bir programdı, emeği geçenlere, başkan Hakan Bahadır'a teşekkür ederim. Gelecekte daha fazla koşu olur diye düşünüyorum, umarım onlara da katılırım. 19 Mayıs için koştuk, eski günleri, tarihimizi andık. Vesile olanlara teşekkür ederim' diye konuştu.

Eğlenmek için yarışa katıldığını belirten Nur Başar, 'Biraz yoruldum ama geçmişte daha uzun parkurları da koşmuştum. Bence gayet keyifli bir yarıştı, 4'üncü ya da 5'inci olmuş olabilirim. Ben zaten atletizm ile uğraşıyorum, bu yarışa da eğlenmek için katıldım' ifadelerini kullandı.

Özgür bir kadın olarak koşmanın gururunu yaşadığını belirten Nur Aşkın,' Biz bugün Avcılar'dan Bahçelievler'deki koşuya destek olmak için geldik. Özgür bir ülkede, özgür bir kadın olarak, özgürce koşabilmenin gururunu yaşadık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı var önümüzde. Tüm gençlerimizin de bu ruhla, spor ahlakıyla yetişmesini temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.