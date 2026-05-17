Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

İlkbahar ve yaz mevsiminde park ve bahçeler yanı sıra birçok noktada çalışmalarını sürdüren ekipler, kış mevsiminde sera alanında yetiştirdiği bitkileri toprakla buluşturmaya devam ediyor. Başta orta refüjler olmak üzere birçok park, bahçe ve dinlenme alanında çalışmalarını sürdüren ekipler, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda oyun alanları ve dinlenme noktalarında ot biçme ve temizlik çalışması yaptı.

Onlarca çiçek ve bitkinin üretildiği sera alanında hazırlanan bitkileri şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşturan ekipler, eskimiş kameriye ve oturma masalarını da yenileriyle değiştirdi.