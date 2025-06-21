Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Feridun Aykut, belediye çalışanı bir kadın memuru usulsüzlük yapmaya zorlaması ve tehdit etmesi üzerine hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Bir grup kadın, CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Bahçelievler Belediyesi’nde CHP’li meclis üyesi Feridun Aykut’un belediye çalışanı bir kadın memuru usulsüzlük yapmaya zorladığı ve tehdit ettiği ortaya çıkmasının ardından uzaklaştırma kararı alındı. Yaşanan olayı protesto eden Kadın Emekçileri Platformu üyesi bir grup kadın, CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı.

"Kadın kamu çalışanına yönelik saygı sınırlarını aşan söylemlerini kınıyoruz"

Kadın Emekçileri Platformu adına açıklamayı gerçekleştiren Buket Düzkaya, "Kadına şiddete seyirci kalmayacağız. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, dil, din, ırk, sınıf, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunudur. Kadın Emekçileri Platformu olarak her zaman olduğu gibi gelecekte de şiddete karşı hep birlikte mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Geçtiğimiz hafta Türkiye’de belediyecilik tarihinde bir ilk yaşandı. CHP Bahçelievler Meclis Üyesi Feridun Aykut’un bir kadın kamu personeline karşı davranışlarından dolayı kadına şiddetten uzaklaştırma aldı. Kadın Emekçileri Platformu olarak CHP’li meclis üyesinin, hem kurumsal teamülleri hiçe sayan hem de kadın kamu çalışanına yönelik saygı sınırlarını aşan söylemlerini kınıyoruz" dedi.

"‘Ben meclis üyesiyim, şimdi oraya geleceğim ona göre’ diyerek kamu çalışanını tehdit etti"

Kadın memurun tehdit edildiğini anlatan Düzkaya, "Kamu kurumlarına yapılan her resmi talebin mevzuata uygun şekilde değerlendirildiğini ve gerekli iletişimin kurumsal prosedür çerçevesinde yürütülmektedir. Feridun Aykut’un Bahçelievler Belediyesi’nde çalışan kadın kamu çalışanına ıslak imzalı bir belgede usulsüzlük yaptırmak istemiş, kadın kamu çalışanının bu talebi reddetmesi üzerine ‘Ben meclis üyesiyim, şimdi oraya geleceğim ona göre’ diyerek kamu çalışanını tehdit etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kadın kamu çalışanlarına yönelik hiçbir tehdit ya da baskı kabul edilemez"

Kadın kamu çalışanlarına yönelik hiçbir tehdit ya da baskının kabul edilemeyeceğine dikkat çeken Buket Düzkaya, "Hiyerarşiyi ve kurumsal nezaketi yok sayan bu tutumun, yalnızca bir kişiye yönelik saygısızlık değil, aynı zamanda kamuya karşı yapılmış bir hadsizliktir. Kamu kurumları talimatla değil, yasa ve yönetmelikle çalışır. Kadın kamu çalışanlarına yönelik hiçbir tehdit ya da baskı kabul edilemez. Kadın Emekçileri Platformu olarak kadınların onurunu, emeğini ve kurumsal saygınlığını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.