Afyonkarahisar’da kar altındaki tepelerden akan dereler ile çam ağaçları seyri doyumsuz manzaralar sundu.

Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı’nda çekilen görüntüler adeta doğanın uyanmasını gözler önüne serdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz’ın çektiği görüntülere Müzisyen Aydın Baş’ın hang drum isimli enstrüman ile çaldığı müzik de eklenince ortaya güzel görüntüler çıktı. Özellikle kar altındaki tepelerden akan dereler, çam ağaçları ve bulutlar güzel manzaralar sundu.