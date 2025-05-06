Kadın Dayanışma Komiteleri, İstanbul Şişli’de eski kocası tarafından kaçırılmaya çalışılırken tabancayla vurularak öldürülen Bahar Aksu için eylem yaptı. Kadınlar, “Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın” sloganıyla şiddete ve eşitsizliğe karşı mücadele çağrısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), İstanbul Şişli’de 34 yaşındaki Bahar Aksu’nun eski kocası ve iki erkek tarafından kaçırılmaya çalışılırken tabancayla vurularak öldürülmesi üzerine eylem düzenledi. Şişli Camii önünde toplanan kadınlar, “Kadınlar ayağa bu düzeni yıkmaya”, “Düzeniniz batsın kadınlar yaşasın”, “Kadınlar birleşecek bu düzen yıkılacak” sloganlarıyla şiddete ve eşitsizliğe isyan etti.

“ÖFKELİYİZ AMA UMUTSUZ DEĞİLİZ”

“Düzeniniz batsın kadınlar yaşasın” pankartının açıldığı eylemde KDK adına konuşan Nurhak Şenol, “Çok üzgünüz ve öfkeliyiz. Bahar Aksu, boşandığı kişi tarafından kaçırılmak istendi, direnince defalarca ateş edilerek öldürüldü. Bu düzen bir kadını daha aramızdan aldı” dedi. Şenol, artan yoksulluk ve sömürünün kadına yönelik şiddeti körüklediğini belirterek, “Bu çürümüş düzen en çok kadınların üzerine çöküyor. Sesimizi daha yüksek çıkarmalıyız, başka çaremiz yok” diye konuştu.

Şenol, kadın cinayetlerini bireysel suçlara indirgeyenlere ve failleri aklayanlara karşı şunları kaydetti:

“Kadınların yaşam hakkı ellerinden alınırken, çocuk istismarına yol açan gerici düzene, kadınları toplumsal hayattan dışlayan tarikatlara, ne giyeceğimize karar verme cüreti gösteren siyasi iktidara, failleri koruyan hukuki sisteme, kadını sömüren patronlara karşı yutkunmuyor, haykırıyoruz.” Kadınların güçsüz olmadığını vurgulayan Şenol, “Zorbalar sevinmesin, asla umutsuz değiliz. ‘İstediğimizi yaparız’ diye düşünenlerden hesap soracağız” dedi.