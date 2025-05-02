Yozgat’ta baharın gelmesiyle birlikte bağcılık faaliyetleri de hız kazandı.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde çiftçiler, üzüm bağlarını yeni sezona hazırlamak için ‘bağ belleme’ çalışmalarına başladı. Bağ belleme, toprak havalandırması ve zararlılara karşı önlem alma amacıyla yapılan önemli bir tarımsal uygulama olarak biliniyor. Bu dönemde çiftçiler, bağların dip kısımlarını belleyerek köklerin daha sağlıklı gelişmesini sağlıyor. Aynı zamanda toprağın su tutma kapasitesi de artırılmış oluyor.

"Atalarımızdan gördüğümüz usulle bağ belliyoruz"

Arpaç Köyünde çiftçilikle uğraşan ve orada ikamet eden Murat Erol, arkadaşına yardım etmek için bağ bellemeye geldiğini söyledi. "Atalarımızın, dedelerimizin eski imece usulüyle belle yapıyoruz. Yardıma geldik. Sıcak biraz zorluyor. Ama Allah güç kuvvet veriyor. Havaların soğuk gitmesinden ve yağışlardan dolayı biraz geç kaldı. Normalde Nisan ayında bitmesi gerekiyordu. Yazın güzel üzüm olması temenni ediyorum" dedi.

"Geri geri bağ belliyoruz, buna şeytan bile akıl erdirememiş"

Bağ belleme işiyle ilgilenen Mustafa Öztürk "Bu bağı arkadaşlarla ve çocuklarla belliyoruz. Yevmiye işi çalışıyoruz. Kişi başı bin 500 lira ücreti var. Bel ile bağ bellemesi zor. Bu iş geri geri yapılır. Buna şeytan bile akıl erdirememiş. Köyde kalıyoruz. Burası 4 dönüm gelir. Hava sıcak, yağmur da yağıyor. Yağmur yağdığında ara veriyoruz. Don olması bağdaki çubukları kuruttu. Üzüm verir mi vermez mi, Allah bilir" şeklinde konuştu.

Osman Akdemir "Arkadaşıma yardıma geldim. İmece usulü çalışıyoruz. Çiftçilik zor. Herkes Ankara veya İstanbul’a göç ediyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli yıllar diliyorum. Mayıs ayında inşallah yağmurlarımız bol olur" cümlelerini kullandı.