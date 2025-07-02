Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı Başkanlığı’da gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yalçın tarafından; "2024-2028 Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı, 2024-2028 Tütün ile Mücadele Yerel Eylem Planı ve 2024-2028 Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Yerel Eylem Planı" kapsamında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurul üyelerince yürütülen faaliyetler hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunumun ardından İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan faaliyetler kurul üyeleri ile paylaşıldı. Toplantı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin soru, görüş ve istişareleri ile sonlandırıldı.

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Erkan Salan ve kurul üyeleri katıldı.