Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Mahallenin Yıldızları 2-Yaz Spor Okulları’na katılan 4 bin öğrenci hem eğlenerek hem öğrenerek yazın tadını çıkarıyor. Yaz tatili için güzel bir program hazırladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Yetenekli çocuklar buralarda kendilerini gösterme imkanı da buluyor" dedi.

Bağcılar Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla geçen yıl başlattığı Mahallenin Yıldızları Yaz Spor Okulları’nın bu sene ikincisini düzenliyor. Bu kapsamda 24 Haziran günü başlayan Mahallenin Yıldızları 2 - Yaz Spor Okulları etkinliğinden 9-14 yaş aralığında 4 bin öğrenci yararlanıyor.

Futbol, basketbol ve voleybol eğitimi veriliyor

Katılımcılara, 22 mahalledeki okul ve spor tesislerinden oluşan 31 noktada 75 profesyonel eğitmen refakatinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında temel spor eğitim veriliyor. Eğitimler, eğlenceli oyunlar, antrenmanlar ve takım çalışması halinde gerçekleştiriliyor. Etkinlik, 15 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek final müsabakalarıyla sona erecek.

Eğlenceli ve yararlı zaman geçiriyorlar

Mahallenin Yıldızları 2 - Yaz Spor Okulları’nın gördüğü yoğun ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Eğitim dönemi boyunca yorulan öğrenciler için güzel bir program hazırladık. Çocuklar hem eğlenceli hem de yararlı zaman geçiriyorlar. Yetenekli çocuklar buralarda kendilerini gösterme imkanı da buluyor. Ayrıca başarılı olan sporcularımıza sürpriz hediyeler de vereceğiz" dedi.