Zonguldak Valiliği önünde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında tören düzenlendi.

Valilik önündeki çelenk sunma programı düzenlendi. Törene; Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert ve liman personelleri katıldı.

Törende Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert yaptı.

Ahmet Mert yaptığı konuşmada "Bugün burada, maviyle yeşilin kucaklaştığı, emeğin ve denizin kenti Zonguldak’ta, çok anlamlı bir gün vesilesiyle birlikteyiz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

Kazanılan bağımsızlık mücadelesinin önemli sembollerinden biri olan Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, yalnızca denizlerimizdeki egemenliğimizi değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızı da taçlandıran bir adımdır. Kendi limanlarımızda, kendi bayrağımızla, kendi gemilerimizle seyrüsefer hakkı elde etmiş olmamız; bir milletin ayağa kalkışının, kendi sularında kendi geleceğini belirleyişinin ifadesidir. Zonguldak, denizle kurduğu kadim bağla bu kutlu tarihte her zaman ön saflarda yer almıştır. Taşkömürünün karasından Karadeniz’in maviliğine uzanan bu şehir hem yerin altındaki emeğiyle hem de denizcilikteki kararlılığıyla Türkiye’nin üretkenliğine katkı sunmaya devam etmektedir. Karadeniz doğalgazının Filyos’ta karaya çıkarılması da sadece Zonguldak’ımız için değil tüm Ülkemiz için bir iftihar kaynağıdır.

2024 yılında, Zonguldak Limanlarında 11.966,306; Karadeniz Ereğli Limanlarında 9.832,541 ton ile Zonguldak İlinde toplam 21.798.847 ton yük tahmil-tahliyesi yapılmıştır. Bu açıdan Zonguldak, Karadeniz’de birinci, tüm Türkiye’de ise iller bazında sekizinci durumdadır. Bugün, Kabotaj Bayramını kutlarken yalnızca geçmişi anmıyor, aynı zamanda denizcilik alanında daha güçlü bir geleceğinin temellerini nasıl atacağımızı da konuşuyoruz. Değerli Zonguldaklılar, bizler emeğin başkenti Zonguldak’ta denizcilik kültürünü daha da büyütecek; çocuklarımıza denizi sevdirerek, gençlerimizi denizcilik alanlarında eğitimle ve fırsatla destekleyerek bu bayramın ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.