Samsun'un Bafra ilçesinde iki genç arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, dün Mevlana Mahallesi Eski Şube Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan K.E.Ö. (19) ile E.B. (17) telefonda tartışarak birbirlerine hakaret etti. Tartışmanın ardından K.E.Ö., arkadaşlarıyla birlikte konuşmak için E.B.'nin bulunduğu yere gitti. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede E.B., K.E.Ö.'yü bıçakladı. Sol göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç, arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün Bafra Adliyesi'ne sevk edilen E.B., tutuklanarak Kavak Cezaevi'ne gönderildi.