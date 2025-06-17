Samsun’un Bafra ilçesinde bir fırının uzatma bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın, İsmetpaşa Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın birinci katındaki pide fırınının bacasında meydana geldi. Apartmanın dış cephesine uzatılan bacadan çıkan yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni yardımıyla bacaya ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının bacada biriken yağ ve kurum nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.