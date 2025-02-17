Samsun Bafra İlçe Müftülüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi iş birliğinde din görevlilerine yönelik "Etkin Din Hizmeti Eğitimi Semineri" gerçekleştirildi.

Bafra Müftülüğü Konferans Salonu’nda sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda düzenlenen seminer, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş’in selamlama konuşmasıyla başladı. Sabah oturumlarında, Doç. Dr. Bekir Özüdoğru "Hadislerin Halka Arzında Dikkat Edilecek Hususlar", Prof. Dr. Mustafa Köylü "Din Hizmetlerinde İletişim İlkeleri", Dr. Öğr. Üyesi Elif Sobi "Nebevi Eğitim Metodu" konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Öğleden sonraki oturumlarda ise Prof. Dr. Recep Demir "Kur’an Mesajlarını İletme İlkeleri", Prof. Dr. Osman Şahin "Güncel Dini Meseleler ve Fetvada Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı sunumlarıyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Seminere Bafra’da görev yapan Kur’an kursu öğreticileri ve din görevlileri katıldı. Programın kapanışında bir teşekkür konuşması yapan İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, toplumun her kesimiyle sürekli iletişim halinde olan din görevlilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu seminerin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Seminerde sunum yapan akademisyenlere ve katılım sağlayan din görevlilerine teşekkür etti.