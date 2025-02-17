Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında oynanan Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Sakaryaspor sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Aslında maçı konuşmak isterdim ama maçın önüne başka şeyler geçti. Dolayısıyla aslında çok üzgünüz, oyun kurallarının doğru verildiği ya da objektif olduğu bir maçı anlatmak isterdim. Ama özellikle 65’ten sonra hakemin vermiş olduğu kararlar maalesef skora etki etti. Şunu net söyleyebilirim; yediğimiz ilk golde önümde oldu. Net dışarıdan içeriye giren bir pozisyondu. Burada VAR’ın devreye girmesi gerekiyor ama VAR devreye girmedi. İkinci gol net dışarıdan yine çevrildi. Burada futbolu konuşmak isterdim, hakemleri konuşmak istemezdim çünkü bu hakem camiasına gerçekten saygım sonsuz. Ama bu kadar basit olmamalı. Dolayısıyla her şeye rağmen buradan puanla dönmek bizim için önemliydi. Dolayısıyla bu maçı artık unuttuk ve en kısa zamanda önümüzdeki maça hazırlanacağız" dedi.

"Çok daha verimli ve kazanan bir Sakaryaspor izlettirmeye devam edeceğiz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, "Çok keyifli bir müsabaka oldu. İki takımın da pozisyonları var. Bana göre Sakaryaspor daha baskın, daha agresif ve kazanmaya yakın olan taraftı. Futbolun bazı gerçekleri var, bir dakika bile oyundan düşseniz bunun cezası ağır olabiliyor. O bir dakikalık süreyi dışarıya çıkardığımız zaman aslında galibiyeti kaçıran taraf biziz. Özellikle golden önce 1-0 öndeyken Bülent’in ayağının kırılmasına sebep olacak bir pozisyonda nasıl VAR’a gidilmediği beni çok düşündürüyor. Eğer orada kırmızı kartı görmüş olsaydı belki de oyun daha dengede gidecekti. Ve 1-1 oldu, gol çok net. Tamam birinci golü yedik ve golün VAR’dan geri dönüşü neredeyse 5 dakika oyun soğuyor. Biz tempolu oynayan, coşkuyla oynayan bir takımız oradaki dalgınlığımızdan ikinci golü yememize sebep oldu. Ama ben şunu söyleyebilirim; geldiğimden bu yana üç maç 7 puan alıyoruz ve kazanma alışkanlığı elde ediniyoruz. Ve baktığınız zaman puanı bir kenara bıraktığınızda eğer coşkusunu, istek ve arzusunu sahaya yansıtan bir takımınız varsa bundan korkmayacaksınız. Yeni transferlerimiz var, onların reaksiyonlarını yeni yeni öğrenmeye ve anlamaya başlıyoruz. Antrenmanlarda yeterli bir süre geçirmedik. Hep maç dinlen tekrar maç dinlen tekrar maç. Bugün yeni gelen oyuncularımızın da fotoğrafını çok net çektikten sonra artık önümüzdeki günlerde çok daha verimli ve kazanan bir Sakaryaspor izlettirmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.