Samsun’un Bafra ilçesinde En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve dijital bağımlılıkla mücadele SİBERAY Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bafra Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği organizesi ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesi ile Bafra Kaymakamlığı toplantı salonunda projeler çerçevesinde eğitim semineri verildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında SİBERAY Projesi sunumunu Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Derya İren yaparken, En İyi Narkotik Polisi Anne sunumunu ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis memuru Hasan Arslan yaptı. Programda, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk ve ergenlerle sağlıklı iletişim, bağımlılık sorunlarına çözüm yolları ve öneriler gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Seminere ayrıca Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Bafra İlçe Emniyet Çocuk Büro Amiri Mustafa Kurt, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, Bafra Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü Muhammed Kara, daire müdürleri, okul müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda kurum çalışanları katılım sağladı.