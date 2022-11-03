Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hafif ticari araç ve 1 otomobil henüz bilinmeyen sebepten dolayı kaza yaptı. Çarpışmanın şiddetiyle 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından çevre Hastanelere kaldırdı.

İzmir’de tarihi eser ticaretine jandarmadan operasyon İzmir’de tarihi eser ticaretine jandarmadan operasyon

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.