Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı.

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ve hastane idaresinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, palyatif serviste tedavi gören hastalar ziyaret edilerek moral ve motivasyon desteği sağlandı. Ziyaret sırasında hastalara küçük hediyeler takdim edilerek, bu özel günde yalnız olmadıkları hissettirildi. Etkinlik, sağlık çalışanları ve yöneticilerin katılımıyla yapılan toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, palyatif bakımın yalnızca bir tedavi süreci değil, aynı zamanda hastalara ve yakınlarına umut, sevgi ve destek sunan insani bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Domaç, "Hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak, onlara moral vermek ve bu süreçte yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim en önemli görevlerimizden biridir" ifadelerini kullandı.