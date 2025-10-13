Muş’ta direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücü, otomobiliyle ATM’ye çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta ve ATM’de maddi hasar meydana geldi.

Olay, İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken sara nöbeti geçiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araç, özel bir bankaya ait ATM’ye çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.