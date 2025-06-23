SAMSUN (İHA) – Samsun’un Bafra ilçesinde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında aileler ve çocuklara yönelik seminer, söyleşi ve ödüllerle dolu etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında, Bafra Sosyal Hizmet Merkezi Okul Destek Birimi’nde aileler ve çocuklara yönelik kapsamlı bir etkinlik düzenlendi. Programa, okul destek birimine yeni dahil edilen aile ve çocukların yanı sıra, Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. Birçok etkinliğin yapıldığı programda Aile Danışmanı Gökhan Liman, üniversite sınavına giren öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalarla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Ayrıca, karnesindeki düşük notlar nedeniyle moral bozukluğu yaşayan öğrencilere yönelik, "Her şey not ortalaması değildir" mesajı verildi ve öğrencilerin özgüveninin güçlendirilmesi hedeflendi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle çocukların yaz kurslarına kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda Türk Kızılay Gençlik Kolları gönüllüleri, okul destek kapsamındaki çocukların kardeşlerine yönelik eğlenceli etkinlikler düzenleyerek programa renk kattı. Etkinliğin sonunda akademik başarılara da dikkat çekildi. Okul birincisi olan ve not ortalaması 90’ın üzerinde bulunan 15 öğrenciye altın hediye edilirken, takdir ve teşekkür belgesi alan diğer öğrencilere ise çeşitli hediyeler takdim edildi.