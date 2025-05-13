Samsun’un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen "Dijital İçerik Hazırlama ve Yetişkinlere Dijital Beceriler Kazandırılması" adlı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında kurum personeli ve kursiyerler, Almanya’nın başkenti Berlin’de eğitim hareketliliğine katıldı.

Proje çerçevesinde kurumdan 4 öğretmen, Kunstschule Berlin’de düzenlenen kurslara katılarak; web 2.0 araçları, sunu ve çevrimiçi animasyon hazırlama yazılımları, e-kitap dönüştürücüler, çevrimiçi haritalar, infografik araçları ile kavram ve zihin haritaları gibi yenilikçi eğitim teknolojilerini uygulamalı olarak öğrendi. Ayrıca 6 kursiyer, bir öğretmen eşliğinde kısa süreli öğrenme hareketliliği faaliyetinde bulunarak dijital çizim, kitap tasarımı ve animasyon oluşturma alanlarında eğitim aldı.

Ev sahibi kurumun düzenlediği kültürel etkinliklere de katılan ekip, teknolojik, kültürel ve sosyal birçok kazanım elde etti. Katılımcılar, farklı kültürlerle etkileşimin, sosyal hayata dâhil olmanın ve yabancı dil pratiği yapmanın kendileri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Berlin dönüşü sonrası öğretmen ve kursiyerler, edindikleri bilgi ve deneyimleri kurum içinde yaygınlaştırma faaliyetleriyle meslektaşlarına ve diğer kursiyerlere aktarmaya başladı. Projenin dış yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci ve Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar’a ziyaret düzenlendi. Ziyarette konuşan Değermenci, projeye katılan kursiyerlerin gösterdiği gelişmeden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kaymakam Altınpınar ise başarılı çalışmalardan dolayı projeye destek verdiklerini belirtti.

Kurum Müdürü Hacı Avcı da İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakamın desteğinin motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.