Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl da birbirinden zengin etkinlikler düzenleyerek büyük bir coşkuyla kutluyor. Oyun aktivitelerinden atölyelere, spor turnuvalarından genç sahneye kadar birçok programla iki gün sürecek olan kutlamalarda coşku, ‘Mor ve Ötesi’ konseri ile zirve yapacak.BURSA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan programlarla, Bursa’da büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Hüdavendigar Mihraplı Kent Parkı’nda oluşturulan alanda, gençler iki gün boyunca Gençlik ve Spor Bayramı’nı doya doya eğlenerek kutlayacak. 18 Mayıs Pazar günü, 19 Mayıs’ın hafızası resim sergisi alanı, stantlar, ‘Gülümse Bursa’ fotoğraf çekim alanı, 360 derece fotoğraf çekim alanı, fikir duvarı gibi alan aktiviteleri, retro oyun alanı, canlı langırt, sumo güreşi oyunu, zıpla yapış, rodeo alanı, slot car araba yarışı, canlı dart, oturarak futbol gibi oyun aktiviteleri gün boyunca sürecek.

Vr gözlük, 3d kalem çizimi, uçak fırlatma rampası, ahşap baskı yapımı, kodlama oyunu, roket fırlatma, arkadaş bilekliği atölyesi ve pankart tasarım noktası gibi atölyeler, tenis, mini futbol, pickleball, basketbol, voleybol turnuvaları, tırmanma duvarı ve zipline spor turnuvaları da gençlere unutamayacakları anlar yaşatacak.

Ayrıca ‘Genç Sahne’ bölümünde amatör gruplar sahne alarak performans sergileyecek.

Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar söyleşisi ve sinema gösterimi de yapılacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki kutlamalar, 19 Mayıs Pazartesi günü tüm hızıyla sürecek.

Genç sahne, oyun ve alan aktiviteleri, atölyeler ve spor turnuvaları, yediden yetmişe herkese bayram coşkusunu yaşatacak. Başkan Mustafa Bozbey, 16.30-18.30 saatleri arasında 'Başkan Burada Gençlerle' programı kapsamında Hüdavendigar Kent Parkı'nda gençlerle buluşacak. Gençliğe Hitabe ve Gençlik Meclisi Bildirisi’nin de okunacağı kutlamalarda, saat 21.00’de Mor ve Ötesi Grubu’nun sahne almasıyla coşku doruğa çıkacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, tüm Bursalıları 2 gün boyunca sürecek etkinliklere katılmaya davet etti.