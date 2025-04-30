Samsun’un Bafra Devlet Hastanesi tarafından "Engelden Başarıya Uzanan Yol" etkinliği gerçekleştirildi.

Başhekimi Uzm.Dr. Alaiddin Domaç yaptığı açılış konuşmasında, engelli bireylerin topluma kazandırılması, karşılaştıkları sorunlara yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması ve bu bireylerin başarı hikayelerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında, Bafra Devlet Hastanesi personellerinden Psikolog Şenel Özarpacı ve Psikolog Özlem Karaduman Özdere tarafından hazırlanan "Engelleri Aşan Hayatlar ve İlham Veren Hikâyeler" adlı sunum büyük bir beğeniyle izlendi.

Sunumda, fiziksel, zihinsel veya sosyal engellerle mücadele eden bireylerin azim, kararlılık ve motivasyonla nasıl başarıya ulaştıklarına dair örnekler paylaşıldı.

Programda, Uğur Sönmez ve Şaban Satılmış da yaşadığı sıkıntı ve engelleri katılımcılarla paylaştı. Sunum sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar zaman zaman alkışlarla destek verdi.

Programın sonunda Kaymakam Dr. Mustafa Altınpınar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Tüm program boyunca İşaret Dili Eğitmeni Dilara Aksoy, katılımcılar için programı işaret diliyle aktardı.

Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Katılımcılar organizasyondan memnuniyetlerini belirtirken, bu tür farkındalık projelerinin artarak devam etmesini temenni ettiler.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, sağlık çalışanları, davetliler ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.