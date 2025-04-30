İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Karadeniz Ereğli’de düzenlenen “Edebiyat Günleri” kapsamında sahne alarak sanatseverlere büyüleyici bir gece yaşattıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Karadeniz Ereğli’de sanatseverlerle buluşarak unutulmaz bir konsere imza attı.

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenlikleri kapsamındaki “Edebiyat Günleri” etkinliğinde sahne alan orkestra, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, “Dizelerden Nağmelere” adlı özel programla müzik ve edebiyatın iç içe geçtiği bir gece yaşandı.

Popüler eserlerden oluşan repertuvarıyla sahne alan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, izleyicilere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı.

Karadeniz Ereğli halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde, orkestranın sahne performansı ve müzikal yorumları büyük beğeni topladı.