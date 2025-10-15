Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, sürücüye 13 bin 602 TL idari para cezası yazılarak ehliyetine 6 ay el konuldu. Sürücünün babası da aracın lastiklerini patlak görünce oğluna sert tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, otomobiyle seyir halindeki M.C., polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadı. Ekipler ile M.C. arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin ısrarlı ikazlarına uymayan M.C.’nin trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler tarafından M.C.’nin sürücüsü olduğu 38 AJH 259 plakalı otomobilin tekerleklerine ateş açılarak, M.C. yakalandı. Yapılan kontrollerde M.C.’nin 0.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.C.’nin babası da olay yerine gelip, lastiklerin patlak olduğunu görünce oğluna "Lastik yerine keşke kafana sıksalardı" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, M.C.’ye ‘dur ihtarına uymama’, ‘tehlikeli şerit değiştirme’ ve ‘alkollü araç kullanma’ suçlarından toplamda 13 bin 602 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca M.C. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.