Babadağ Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Murat Kumral, Mollaahmet Mahallesi’nde yapılan çalışmalara dikkat çekerek, “Yol medeniyettir şiarıyla hareket ediyoruz. Hemşehrilerimize konforlu ve güvenli yollar sunmak için ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yıpranmış yollar onarıldı, yeni asfalt serimi yapıldı ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Yol yapım çalışmalarının yanı sıra, trafik güvenliğini artırmak için gerekli işaretlemeler ve önlemler de alındı.

Mollaahmet Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, uzun süredir bekledikleri yol iyileştirmelerinin gerçekleşmesinden dolayı Başkan Kumral ve ekiplere teşekkür etti. Mahalle halkı, yeni yolların günlük yaşamlarını büyük ölçüde kolaylaştıracağını ifade etti.

Başkan Murat Kumral, ilçenin her köşesinde altyapı çalışmalarının planlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Babadağ Belediyesi’nin hedefinin, ilçede yaşayan vatandaşlara modern, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı sağlamak olduğunu belirtti.