Bursa Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyat, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği Burfaş B Kafe’lerin 8’inci şubesini Nilüfer Ataevler’e kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olması hedefiyle çalışmalar yürütüp uygun çözümler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, ‘hızlı kahve konsepti’ ve geniş ürün yelpazesi ile öne çıkan B Kafe’lerin yeni şubesini Nilüfer ilçesine kazandırdı. Ataevler Mahallesi Magazin Outlet Alışveriş Merkezi’nde oluşturulan kafenin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

YILDIRIM'A KENT LOKANTASI AÇILIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ataevler’in son 6-7 yılda hızla gelişen bir bölge olduğunu söyledi. Yoğun yapılaşmanın getirdiği altyapı gibi sorunların da olduğunu belirten Başkan Bozbey, BUSKİ aracılığıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Artan nüfus sebebiyle trafiğin büyük sorun getirdiğinin farkında olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Bununla ilgili çalışmalarımız var. Ata Bulvarı’nda bir sıkışıklık yaşanıyor. Kavşak noktasında önemli sorunumuz var. Önümüzdeki günlerde ekiplerimiz bölgeye giderek çalışma yapacak. Sorunu büyük ölçüde azaltacağız. Bursa’nın her bölgesindeki sorunları bilen, takip eden ve bilimsel metotlarla çözme yolunda hareket eden anlayışa sahibiz. Gittiğimiz her yerde özellikle gençlerin Burfaş B Kafe ve kent lokantası talepleri olduğunu gördüm. Bizler de bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yenişehir’de, İznik’te ve özellikle Yıldırım’da isteniyor. Önümüzdeki bir hafta içerisinde Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde kent lokantasını halkımızla buluşturuyoruz. Bunları yaparken hijyene ve kaliteye dikkat ediyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir’in fotoğrafını çıkartmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, tek bir Bursalının dahi bir kuruşluk hakkını geriye dönük bile olsa bırakmayacaklarını dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tüm baskılara rağmen her zaman halkın yanında olan belediye başkanlarına teşekkür etti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yoksulluğun arttığı bu dönemde Nilüfer’de ve Büyükşehir Belediyesi’nde güzel işlerin yapıldığını söyledi. Burfaş B Kafe, Nilbel Kafe ve kent lokantalarıyla halkın yoksulluktan daha az etkilenmesi için çalıştıklarını anlatan Özdemir, kadınların, gençlerin, çocukların ve yoksul insanların hayatlarını kolaylaştırmak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Konuşmalar sonrasında Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, protokol üyeleri ile birlikte barista önlüklerini giyerek vatandaşlara kahve ikramında bulundu.