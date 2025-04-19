AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yurt genelinde organize edilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı program, Erzurum’un Aziziye ilçesinde de gerçekleşti.

Ilıca Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen halk buluşması büyük ilgi görürken, etkinliğe Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar’la birlikte AK Parti’nin Aziziye İlçe Başkanı Hüseyin Güler, il ve ilçe yerel yönetim başkanları da katıldı. Aziziyeli vatandaşların teknik konularda anında bilgilendirilmeleri için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada, yerel seçimlerin üzerinden geçen bir yılın değerlendirmesi de yapıldı.

İlk Toplantı Ilıca’daydı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ilçede bir yıl içerisinde yapılan çalışmaları, hayata geçirilen projeleri ve planlanan yeni yatırımları ilçe sakinlerine görsel sunumlar eşliğinde anlattı. Başkan Akpunar, Ilıca Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm planlamaları başta olmak üzere, üstyapı yatırım planlamalarına dönük olarak bilgiler de aktardığı halk buluşmasında; termal turizm yatırımlarından, asfalt plentine, sosyal tesis yatırımlarından çevre düzenleme ve rekreasyon planlamalarına varıncaya kadar birçok konuya değindi.

Akpunar’dan Samimi Yanıtlar

Ilıcalı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı halk buluşmasında Başkan Akpunar, kendisine yöneltilen soruları da büyük bir samimiyet ve içtenlikle cevapladı. Soruların genellikle Ilıca’daki kentsel dönüşüm üzerine yoğunlaştığı programda, belediyenin rutin hizmetlerine yönelik değerlendirme, görüş, beklenti ve talepler de dile getirildi. Vatandaşların sorduğu soruları yanıtlarken konuşması sık sık alkışlarla kesilen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Hepimizin ortak bir arzusu var, Aziziye’yi, Ilıca’yı geliştirmek, güzelleştirmek ve kalkındırmak. Bu hedefimize hep birlikte varacağız. Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Sizinle desteklerinizle birlikte de hayallerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Buluşmalar Devam Edecek

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yurt genelinde organize edilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı halk buluşmaları, ilerleyen günlerde Aziziye ilçesinin diğer mahallelerinde de gerçekleştirilecek. İlki Ilıca’da yapılan toplantılar, Selçuklu, Saltuklu, Gezköy ve diğer kırsal mahalleleri de içine alacak etaplar halinde organize edilecek.