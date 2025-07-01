Aziziye Belediyesi, ‘Katılımcı Yönetim’ anlayışını ortaya koyan yeni bir çalışmaya daha imzasını attı.

Belediye, oluşturduğu saha araştırma ekibiyle Aziziyeli vatandaşların beklentilerini, talep ve görüşlerini tek tek kayda geçip, memnuniyet düzeyini ölçecek. Başkan Emrullah Akpunar’ın talimatı doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında saha araştırmacıları Aziziye’de yaklaşık bir ay boyunca çalışma yapacak. Merkez mahallelerin dışında pilot olarak belirlenen kırsal mahallelerde de beklenti ve memnuniyet araştırması yapacak olan ekip, söz konusu çalışmayı Aziziye sakinleriyle bire bir görüşmeler yaparak gerçekleştirecek.

Birlikte yönetim vurgusu

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, göreve başladığı ilk günden bu yana hep "Birlikte Yönetim" vurgusu yaptığının altını çizerek, "Belediye hizmetlerimiz için izleyeceğimiz yol haritasını vatandaşlarımızın beklentilerine göre şekillendirmek en büyük arzumuz. Bu doğrultuda şu ana kadar çeşitli iletişim kanalları üzerinden vatandaşlarımızın taleplerine yanıt vermeye ve onların beklentilerini karşılamaya çalıştık. Bu anlayışımızın bir parçası olarak şimdi de sahada beklenti ve memnuniyet araştırması yapıyoruz" dedi.

Vatandaş ne istiyor?

Bunun için özel bir saha ekibi oluşturduklarını ve bu ekibin ilçeyi karış karış gezmeye başladığını vurgulayan Başkan Akpunar, "Ekibimiz Aziziye’de geniş kapsamlı bir saha araştırması yapacak. Vatandaşlarımız bizden ne istiyor, hangi hizmetlere öncelik tanınması bekleniyor, talepler, görüşler ve öneriler neler, bunları tek tek kayıt altına alacak. Biz de bu veriler üzerinden ilçemiz adına bir öncelik planlaması yapacağız. Yol haritamızı işte bu bilgiler ışığında hazırlayacak ve ilçemizi modern bir çehreye hep birlikte kavuşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.