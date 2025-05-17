Ayvalık’ta tarihi Kız Meslek Lisesi’nin yeniden kullanıma açılması için hummalı çalışmalar sürüyor. İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen ve Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık ilçesinde bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

İlk olarak Ayvalık İstiklal İlkokulu ziyaret edildi. Okulun fiziki durumu incelendi, sınıflar gezildi ve öğretmenlerle öğrencilerle sohbetler yapıldı. Öğrencilerin görüşleri alındı, öğretmenlerden eğitim-öğretim süreçleri hakkında bilgi edinildi. Okulun ihtiyaçları ve gelişim alanları değerlendirildi, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların süreceği vurgulandı.

Heyetin bir sonraki durağı ise restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Kız Meslek Lisesi oldu. Burada yürütülen çalışmalar yerinde incelendi ve teknik ekipten süreçle ilgili detaylı bilgi alındı. Eğitim yapılarının kültürel miras taşıyıcısı olduğuna dikkat çekildi ve bu tür yapıların aslına uygun biçimde restore edilmesinin önemi vurgulandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, yapılan incelemelere ilişkin değerlendirmesinde, "Eğitim, mekânla da anlam kazanır. Tarihi Kız Meslek Lisemiz gibi değerli yapılarımız, hem geçmişin izlerini taşımakta hem de geleceğe ışık tutmaktadır. Bu sürecin her aşamasında yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.