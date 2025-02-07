Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle açılan "Kadim Şehir Antakya" fotoğraf sergisi, depremde yaşanan acıları bir kez daha hatırlattı.

Aslen Antakyalı olan Ustalı İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Savaş Şaiboğlu’nun kadrajından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Ayvalık Belediyesi’ne ait Kırlangıç AVM Salonu’nda açıldı. Antakya’daki cadde ve sokakların deprem öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışında, depremde yaşanan acıların anlatıldığı video gösterimi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Sergide depremde hayatlarını kaybedenler anısına da bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Savaş Şaiboğlu, depremden önce Antakya’da yaşadığını belirterek, "Antakya’da güzel, renkli ve dolu dolu bir hayatımız vardı. Depremden sonra maalesef tayin istemek zorunda kaldım ve şimdi hayatımı Ayvalık’ta sürdürüyorum. Ama Antakya’da kalan hatıralarım var. Antakya benim için çok özel ve anlamlı bir şehirdi. Hatta şehirden çok öteydi. Çocukluğumuz, gençliğimiz ve hatta bütün hatıralarımız, karakterimiz orada yaşandı ve gelişti. Benim Antakya’ya bir vefa borcum var. Oranın sokaklarına, o şehrin ruhuna, o şehrin akışına bir borcum var. Fotoğrafçılığı hobi olarak yapıyordum. Depremden önce fotoğraflarını çektiğim cadde ve sokaklara giderek, deprem sonrasındaki Antakya’yı aynı açı ve kadrajlarla fotoğrafladım. Bugün burada Antakya’yı bu şekilde sergilemek beni çok üzüyor. Benim için gerçekten çok zor oldu. Ama belki şehrimi bu vesileyle onurlandırmak istedim. Bir farkındalık oluşturmak istedim. Bu fotoğrafların bir şekilde tarihe geçmesini istiyordum. Bu yüzden de Antakya’m için arşiv niteliğinde bir çalışma ortaya çıkmasını istedim. Umarım bundan sonra olabilecek depremlerde ülkemiz ve insanlık bu kadar büyük yıkımları yaşamaz. Böylesi büyük acılar yaşamaz" dedi.

Sergiyi gezenler duygusal anlar yaşadı

Sergiyi ziyaret edenler arasında bulunan İzmir’in yakinen tanıdığı Gazeteci-Yazar Işık Teoman da, "Mezarı olmayan çocuklar, mezarı olmayan anneler, babalar ve evlatlar. Bunlara fotoğraf karelerinin ardından bakmak ve yaşanılanları düşünmek çok acı. Sergideki her bir fotoğrafta yaşanmış ve yaşandıktan sonra yıkımla karşılaşmış binalar, o binaların içindeki yaşamlar çok hüzünlü. Üzülmemek elde değil" ifadelerini kullandı.

Hataylı olduğunu söyleyen Gülsüm Taşkıran, deprem bölgesinde yaşanılanların sergideki fotoğraflardan da gerçek olduğunu vurgulayarak, depremde yaşanılanların içinde olup, o acıları yaşayarak görebilmenin çok büyük duygusal travmaları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Sergiyi Ayvalık Belediye Başkan Vekili Mesut Nail Akın’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de ziyaret etti. Ayvalık Belediyesi ile Eğitim-İş Sendikası Ayvalık Temsilciliği’nin katkılarıyla düzenlenen serginin 10 Şubat’a kadar açık kalacağı öğrenildi.