Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi’nde ömrünü tamamlamış içme suyu hattının altyapısını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi’nde içme suyu altyapısını yenilemek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Zeminin geçirgen yapısı nedeniyle uzun yıllar boyunca aşınan ve ömrünü tamamlayan mevcut içme suyu hattı, bin 200 metre uzunluğunda yeni borularla değiştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.