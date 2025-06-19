Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; eğitim hayatında en büyük eksikliklerinden biri olarak nitelendirilen Fen Lisesi; AK Parti İlçe Başkanı Betül Akın ile MHP İlçe Başkanı Hasan Ustalı’nın kararlı girişimleri ve taleplerinin ardından, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı. Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi ismini alan okulun, önümüzdeki Eylül ayı içerisinde başlayacak olan 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerin başvurabileceği sınavların sonuçlanmasının ardından 60 öğrenciyle birlikte hizmete gireceği öğrenildi.

Ayvalık halkının uzun yıllar adeta bir hayali olan fen lisesi; hayırsever iş insanı Zeliha Perkit’in, ablası merhum Zeynep Perkit adına inşa ettirip, tüm tefrişatını da üstlendiği okul ile sona eriyor. Başlangıçta bir ilkokul olarak hizmete girmesi planlanan binanın, mutlaka Ayvalık’ın eğitim ve öğretim hayatındaki en önemli eksikliği olan fen lisesi olarak hizmet vermesi için ısrarla bakanlık düzeyinde taleplerde bulunan Cumhur İttifakı’nın üyesi emekli öğretmen AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın ile MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı’nın bitme tükenmez temaslarının ardından sonuç verdi.

AK Partili Akın, "Ayvalık’a müjdeler olsun"

Konferans salonu, atölye, laboratuvarlar, spor tesisleri, öğrenci pansiyonu, dinlenme alanları, geniş bahçesi ve kendine has dev donanımıyla bölgenin en büyük fen lisesi olması hedeflenen Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi’yle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, "Ayvalık’ımıza bir müjdemiz var demiştik. 2025-2026 Eğitim Öğretim yılından itibaren 60 öğrenci alacak olan Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi açılışı, yoğun girişimlerimizin ardından Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından onaylandı. Kentimize eğitim öğretim alanında çok büyük bir ivme kazandıracak olan okulumuzun öncelikle vücut bulmasına sebep olan ve merhum ablası Zeynep Perkit adına böylesi bir eseri inşa eden kıymetli hayırseverimiz Zeliha Perkit Hanımefendi’ye çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzun fen lisesi olarak kimlik kazanmasında başından sonuna büyük bir payı olan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze , değerli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Güner Bahadır’a , Ayvalık Kaymakamımız Sayın Hasan Yaman’a , Balıkesir Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu’na , İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Demir’e ve elbette ısrarlarımızdan bıkmadan bizlere inanan ve yanımızda olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Belgin Uygur’a , partimizin değerli İl Başkanı Sayın Mehmet Aydemir‘e, Cumhur İttifakımızın çok kıymetli milletvekillerine desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz içindir. Ayvalık’ımıza hayırlı olsun" dedi.

MHP’li Ustalı, "Emek ve destek veren herkesten Allah razı olsun"

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı da, "Ayvalık’ımıza bir fen lisesinin kazandırılması için değerli AK Parti İlçe Başkanımız, kıymetli ablam Betül Akın ile uzun mesailer harcadık. Bu uğurda Cumhur İttifakı’nın AK Partili ve MHP’li vekilleri, partimizin İl Başkanı Niyazi Tunç ile yoğun çabalarımız oldu. Betül Akın’ın emekli bir öğretmen olması nedeniyle mutlaka bu okulu Ayvalık’a kazandırabilmek adına ısrarcılığına, biz de destek verdik. Nihayetinde hayırsever Zeliha Perkit’in inşa ettirip, tüm donanımını da üstlendiği bu okulun, fen lisesine dönüştürülmesini sağladık. Böylesi bir okulun Ayvalık’a kazandırılmasına destek ve emek veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.