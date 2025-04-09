Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 61. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki engelli öğrencilerin hazırladıkları resim sergisine ilgi yoğun oldu. Ayvalık Kütüphane Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu’nun ev sahipliğinde İlçe Kütüphanesi Salonu’nda açılan sergide, engelli öğrencilerin çizdikleri resimler izleyenleri adeta büyüledi.

Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi; 7-13 Nisan 2025 tarihleri arasında "Üreten Kütüphaneler" ana temasıyla kutlanması hedeflenen ancak, Ramazan Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından 9 güne çıkarılması nedeniyle gecikmeli olarak hayata geçirilen "61. Kütüphane Haftası" programı çerçevesinde birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı.

Bu yıl, her yaştan kitapseveri kucaklayarak kitap sevgisini yaymayı ve okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi amaçlayan Kütüphane Haftası etkinliklerinin ilk gününde; Ayvalık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki özel çocukların hazırladıkları resim sergisi kitapseverlerle buluşturuldu.

Hafta boyunca beğeniye sunulan sergide; engelli gençlerin çizdikleri birbirinden güzel eserler kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ayvalık İlçe Kütüphane Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu, özel gençlerin hayallerini ve yaşamdan beklentilerini tuvallere büyük bir başarıyla yansıtmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hazırladıkları program kapsamında; Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Kitap Tahlil Grubu Toplantısı’nın yanı sıra ilçedeki okulların kütüphane ziyaretleriyle ilk günü tamamladıklarını anlattı.

Hafta boyunca ilçedeki okulların kütüphaneye yönelik ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten Kurtoğlu, "Hazırladığımız program kapsamında, bugün de; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Erken Doğmuşlar Konukevi’nde yaşayan büyüklerimizin yararlanması için bu merkezdeki kitaplığa kitap bağışında bulunduk. Program çerçevesinde; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’ndeki Kadın Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’nda hükümlü annelere ve çocuklara yönelik Ezgi Gündoğmuş ve Gökçen Gökmen ile drama etkinliği düzenleyeceğiz. 12 Nisan tarihinde de; İlçe Halk Kütüphanemiz de Adnan Saraçoğlu ile Resimli Kitap Okuma etkinliği düzenleyeceğiz. Umuyor ve diliyorum ki; Kütüphane Haftası sonrasında da düzenleyeceğimiz benzeri etkinliklerle başta gençlerimiz olmak üzere, halkımıza kitap okuma sevgisini aşılamayı başarabiliriz" diye konuştu.