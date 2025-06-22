Türkiye genelinde milyonlarca adayın üniversite hayali için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun 2. oturumu olan AYT sınavı başladı.

Sınavda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 40 soru yöneltilecek. AYT sınavı, saat 10:15’te itibariyle başladı. Toplamda 160 sorunun yöneltileceği AYT’nin süresi ise 180 dakika olacak. Adaylar, kimlik kontrolleri ve güvenlik aramalarının ardından salonlara alındı. Sınavın başlamasıyla birlikte öğrencilerin yakınları, okul çevresinde beklemeye başladı. Çocuklarını yalnız bırakmayan aileler, okul kapısının önünde Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederek bekledi.