Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Mayıs 540 firma için izin belgesi düzenledi. 23 firmanın talebine yönelik de dahilde işleme izin belgeleri iptal edildi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin ticaret belgeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mayıs ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete’de duyurdu.

Buna göre, geçen ay 540 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 2 hariçte işleme izin belgesi, 10 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 23 dahilde işleme izin belgesi iptal edilirken, 6 firmanın da belgelerin re'sen iptal edildi.

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki listelerin linklerine tıklayabilirsiniz.

–– 2025 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2025 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2025 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2025 Yılı Mayıs Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2025 Yılı Mayıs Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi için tıklayabilirsniz