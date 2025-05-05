Söğüt Ayşeküflü İlkokulu bünyesinde öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlamak ve otizme yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sinema salonu açılışı ve özel bir etkinlik düzenlendi.

Programa Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un yanı sıra eğitim camiasından isimler katılım gösterdi. Açılış töreninde konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler sergilendi. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirildi.

Kaymakam Tuncer, yaptığı açıklamada, bu tür projelerin eğitim ortamını zenginleştirdiğini ve öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Yeni açılan sinema salonunun, öğrencilerin sanatsal etkinliklere daha fazla erişimini sağlayacağı belirtildi.

Etkinlik kapsamında farkındalık çalışmaları da ön plana çıkarılırken, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimini destekleyen projelerin devam edeceği kaydedildi.