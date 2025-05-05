Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Voleybol Turnuvası’, düzenlenen final maçıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün salonunda düzenlenen turnuvada Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü birinci, İlçe Emniyet Müdürlüğü ikinci ve Bulanık Adliyesi takımı ise üçüncü oldu. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın, Bulanık Asliye Hukuk Hakimi Buğra Han Demir ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya ile birlikte dereceye giren takımların ödüllerini veren Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Günlerdir buradan ter döken ve emek veren tüm sporcularımızı yürekten tebrik diyorum. Centilmenlikleri ve tavırları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu turnuva ilçemizde spor kültürünün geliştirilmesi ve gençlerimizin spora teşviki açısında da oldukça katkı sundu. Müdürlüğümüzün kurslarına katılan kızlarımızı da bu takımlarda görmekten büyük mutluluk duydum. Onları tebrik ediyorum. İlçemizde kurumlar arası diyalogun artması, sporun daha geniş kitlelere yayılması amacıyla her yıl bu turnuva düzenleniyor. Turnuva; kardeşlik, birlik, beraberlik içinde sürdü ve bu şekilde sonlandı. Final maçına katılan tüm takımlara ve izlemeye gelen bütün vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.