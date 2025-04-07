Karadağ’ın ev sahipliğinde 12-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek UEFA Gelişim Turnuvası’na katılacak olan U16 Kız Millî Takımı kadrosu açıklandı. Kadroda Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nden Ayşegül Aydın da yer aldı.

U16 Kız Millî Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ 12-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek UEFA Gelişim Turnuvası için kadrosunu açıkladı. Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra ev sahibi Karadağ, Romanya ve Sırbistan mücadele edecek. Yarın, Kavacık’ta toplanacak olan milli takımda Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nde forma giyen AyşegülAydın yer alacak.

Son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbol ile dikkat çeken Ayşegül Aydın, bu önemli turnuvada milli takımın gol umutlarından biri olacak.