Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı tarafından düzenlenen "Kuram ve Uygulamada Halkla İlişkiler-Teoriden Deneyime" başlıklı program gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülsüm Aygün halkla ilişkiler alanındaki uygulamaların ve kuramsal bilgilerin kamu kurumlarında nasıl hayata geçirildiğini anlattı. "Halkla ilişkiler, yalnızca bir imaj yönetimi aracı değil; aynı zamanda kurumların toplumsal bağlarını güçlendiren, güven inşa eden stratejik bir iletişim sürecidir" diyen Aygün, "Günümüzde bilgiye erişimin hızlanması, halkla ilişkiler disiplinini daha dinamik, şeffaf ve etkileşimli hale getiriyor. Bu fikirle halkla ilişkiler uzmanlarının hem dijital mecraları hem de geleneksel yöntemleri harmanlayarak hedef kitlelerle sürdürülebilir ilişkiler kurmaları hayati önem taşıyor. Kuramla pratiği buluşturduğumuzda, halkla ilişkiler faaliyetlerinin sadece kriz anlarında değil, gündelik iletişimde de bir kurumun itibarı üzerinde belirleyici rol oynadığını görüyoruz" dedi.

Deneyim alanında edinilen gözlemlerin, planlı ve etik temellere dayalı iletişim stratejilerinin uzun vadede kurumlara yalnızca görünürlük değil, aynı zamanda güven ve bağlılık kazandırdığının altını çizen Gülsüm Aygün, kuramsal bilgiyle beslenen uygulamaların, halkla ilişkilerin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Öğrencilerin büyük ilgiyle takip ettiği konferans, soru-cevap bölümü ile sona erdi.