Hatay’da trafikte motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi Deniz Alayı Numune mevkisinde akan trafikte akrobatik hareketler yapan şahıs cep telefonuyla görüntülendi. Canını hiçe saymadan motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın akan trafikte motosikletin üzerine yatarak metrelerce aracı kullandığı görüldü. Motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA