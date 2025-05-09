Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, ’Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi’ çerçevesinde 25 adet sıvat dağıtımı yapıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) desteğiyle 5,5 milyon TL bütçeli ’Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi’ kapsamında, Aydıntepe ilçesinin merkez mahallelerinde aşılanan hayvan sayısına göre 25 adet sıvatın dağıtımı yapıldı. Projeyle, meralardaki otlatma verimliliği artırılarak hem hayvan refahı, hem de üretim kapasitesi güçlendiriliyor. Aydıntepe İlçe Tarım Müdürü İbrahim Köksal, sıvatlarını alan çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmaların devam edeceğini bildirdi.