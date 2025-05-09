Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Van’daki sağlık merkezlerini ziyaret etti.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’un Van’a düzenlediği ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, "Halk Sağlığı Genel Müdürümüz ziyaretin ilk gününde; birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri açısından neler yaptığımızı değerlendirmek için sahada bir takım ziyaretlerde bulundu. Öncelikli olarak Halk Sağlığı Başkanlığımızda hizmet veren personellerimizle bir araya gelip hem isteklerini dinledi hem de sahada yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Daha sonra hizmet vermekte olan aile sağlık merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerini ziyaret etti. Burada aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarıyla bir araya gelip, son dönemde halk sağlığı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Bunun yanında Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yaptığı saha eğitimlerinin İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğündeki açılışında, ilk dersi kendisi verdi. Burada İpekyolu ilçesinde görev alan mahalle muhtarlarımızla bir araya gelip, onlara sağlık okur yazarlığını yükseltmek için sahada ne kadar önemli bir görev yaptıklarını, halkı nasıl yönlendirmeleri gerektiğini ifade ederek, bu konuda desteklerini istedi. Yine mahallelerde ihtiyaç olan sağlık tesisleri ile ilgili muhtarlarla bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca Van, Ağrı, Muş ve Iğdır illerinin müdürleri ve ekipleriyle beraber ‘Halk Sağlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Daha sonra Bahçesaray ilçemize geçen Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı" dedi.

Van’ı ziyaret eden Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’a kentin ihtiyacı olan sağlık hizmetleri taleplerini ilettiklerini aktaran Tosun, "Bizde kendisine ihtiyacımız olan fiziki yapıları, halkı bilinçlendirmek için eğitim taleplerimizi ilettik. İnşallah şehrimiz açısından geri dönüşü güzel olacak bir ziyaret olduğuna inanmaktayız. Şu an için aile sağlığı merkezi açısından çok ciddi bir eksiğimiz yok. Ancak haliyle yapısı eskimiş, uzun yıllardır kullanılan aile sağlığı merkezlerimiz var. Bunların yenilenmesi yönünde taleplerimiz oldu. Kendisi de bunu uygun değerlendirdi. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları yatırıma alarak, bir bir yenilemeyi planlamaktayız" ifadelerini kullandı.