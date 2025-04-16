Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer, şampiyonluk kupasını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun vermesini isteyerek, Pazar günü oynanacak son maça davet etti.

Aydın Süper Amatör Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Aydınspor’da gözler sezonun son maçına çevrildi. Geçtiğimiz hafta Germencikspor’u 2-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen siyah beyazlılarda kulüp başkanı Erhan Özlüer, önemli bir çağrıda bulundu. Özlüer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu Çine Madranspor ile oynanacak son maça davet ederek, şampiyonluk kupasını bizzat vermesini istedi. Aydınspor, ligin 22. ve son haftasında Pazar günü saat 15.00’te Adnan Menderes Stadı 1 Nolu Yan Saha’da Çine Madranspor’u konuk edecek. Formalite niteliği taşıyan bu karşılaşmada siyah beyazlılar, şampiyonluk kupasını alacak. Bu tarihi an için hazırlıklarını sürdüren Aydınspor camiası, taraftarlarını da tribünlere davet ediyor.

"Bu kupayı topuklu efemizin ellerinden almak istiyoruz"

Kulüp Başkanı Erhan Özlüer, yaptığı açıklamada, "Bu sezon çok çalıştık, çok mücadele ettik. Taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik ekibimizle kenetlendik ve Aydınspor’umuzu hak ettiği yere taşıdık. Şimdi sezonun son maçında, bu büyük emeğin taçlanacağı o ana geldik. Şampiyonluk kupasını, Aydın’ımızın simgesi haline gelen, Topuklu Efe’miz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun ellerinden almak istiyoruz. Bu kupayı onun eliyle kaldırmak bizler için onur, Aydınspor için büyük bir anlam taşır. Özlem Başkanımızı bu mutlu günümüzde yanımızda görmek istiyoruz. Biliyoruz ki, bizi ve taraftarlarımızı yalnız bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

Aydınspor yönetimi, Pazar günü oynanacak maç için Aydın halkına da çağrıda bulundu. Takımlarına sezon boyunca destek olan taraftarlarını bu tarihi günde tribünleri doldurmaya davet eden kulüp, kutlamaların coşkulu geçmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Maç sonrası düzenlenecek kupa töreninin ardından şehirde kutlamaların yapılması bekleniyor.