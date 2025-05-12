Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde her yaştan vatandaşa yönelik etkinlikler düzenlenmeye devam ederken, Anneler Günü coşkuyla kutlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nü yüzlerce vatandaş ile birlikte coşkuyla kutladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri öğrencilerinin anneleri ile yetişkin kursiyerleri, Büyükşehir Belediyesi’nin Anneler Günü nedeniyle düzenlediği kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Turistik Park’ta düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde şarkılar söylendi, dans gösterileri düzenlendi, eğlence gün boyunca sürdü. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nin müzik eğitmenlerinin sahne aldığı etkinlikte annelere hediyeler de dağıtıldı.

Vatandaşlar, etkinliklerden memnuniyet duyduklarını belirterek bu özel günde bir araya gelmelerini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.