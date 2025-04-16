Karabük’te düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Aydın fırtınası eserken, Aydınlı sporcular şampiyonadan 3 altın madalya ile döndü.

Okul Sporları Gençler A Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Karabük’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya Aydınlı sporcular damga vururken, aylarca süren disiplinli antrenmanların ve fedakarca çalışmaların karşılığı, 3 altın madalya ile taçlandı. Aydın’ı temsilen ringe çıkan genç boksörler, hem bireysel hem de takım olarak büyük bir başarıya imza atarken, şampiyonada 48 kilogram Genç Kadınlar kategorisinde Simge Bekler, üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. 51 kilogram Genç Erkekler Kategorisinde milli sporcu Tevfik Akkaş, dördüncü kez Türkiye Şampiyonu olarak Aydın’ın gururu olmayı sürdürdü. 63,5 kilogram Genç Erkekler Kategorisinde ise milli sporcu İbrahim Alp Bakır, beşinci kez Türkiye Şampiyonu olarak kariyerine yeni bir zafer daha ekledi. Genç yaşta elde ettikleri bu büyük başarılarla Türkiye’nin gururu olan sporcular, aynı zamanda geleceğin şampiyonlarına da ilham kaynağı oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, Aydın’ın sportif potansiyelinin en somut göstergesidir. Gösterdikleri azim, disiplin ve mücadele ruhuyla yalnızca ringde değil, hayatın her alanında gençlerimize örnek olmaktadırlar. Başta antrenörlerimiz olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeler yer aldı.