Aydınlı sporcular Bulgaristan’ın Sliven kentinde düzenlenen International Acro Tournament Stefka Spasova yarışmasından madalya ile döndü.

8-13 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sliven kentinde düzenlenen International Acro Tournament Stefka Spasova yarışmasında Aydınlı sporcular büyük bir başarıya imza attı. Trio 11-16 kategorisinde yarışan Beren Kurtaran, Ada Eylül Bülbül ve Azra Canpolat, sergiledikleri performanslarla 3 madalya (altın, gümüş ve bronz) kazandı. Kadın Çift “Aspire” kategorisinde mücadele eden Teona Fırat ve Beren Behrenk gümüş madalya,

Erkek Çift 8-14 kategorisinde yer alan Furkan Sehim ve Jan Kemal Günal ise altın madalya elde etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başarılı sporcuları tebrik etti.