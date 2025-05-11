Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Adem Özdemir, bir akaryakıt istasyonunda geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Bir dönem Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan, son olarak Efeler Belediyesi’nde büro personeli olarak görev yapan 49 yaşındaki Adem Özdemir, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen Özdemir, aracından çıktığı esnada bir anda yere yığıldı. Özdemir’i fark eden istasyon çalışanları hemen yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir’in kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özdemir, kalbine yenik düştü. Özdemir’in ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili inceleme sürüyor.