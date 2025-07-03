Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaz tatiline özel düzenlediği yüzme kursları çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Sporun yanı sıra kişisel gelişime de katkı sağlayan kurslar hijyenik ve güvenli ortamıyla ailelerden tam not alıyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşa yönelik projelerle Aydınlıların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen yaz kurslarında en yoğun ilgiyi yüzme branşı görüyor. Yüzme kursları, sadece spor yapma fırsatı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda takım çalışması, disiplin ve özgüven gibi önemli becerilerin gelişimine de katkı sağlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların gelişimine katkı sağlamak için Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının süreceğini belirtti ve "Belediyemizin tüm imkânlarını çocuklarımız ve gençlerimiz için seferber ediyoruz. Onların hem fiziksel hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmak en büyük önceliğimiz. Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurslarda hijyen kuralları büyük bir titizlikle uygulanıyor. Havuz sularının düzenli olarak kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerden geçirildiği Büyükşehir Belediyesi tesislerine aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderiyor. Sağlanan kaliteli hizmet nedeniyle aileler, Başkan Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletiyor.